Üye Girişi
Haberler

Rusya'dan bomba iddia: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü. Kazada 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve diğer 3 kişi hayatını kaybederken Rusya cephesi uçağı Ukrayna'nın vurduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Putin yönetimi düşen uçaktan Ukrayna tarafını sorumlu tuttu.

74 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişi yaşamını yitirdi. Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'dan bomba iddia: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

RUSYA: DÜŞEN UÇAĞI UKRAYNA ROKETLE VURDU

Dünya bu habere kilitlenirken Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov da kazanın ardından yaptığı açıklamada, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

Rusya'dan bomba iddia: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

Rusya'dan bomba iddia: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title