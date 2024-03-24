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Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Dünya kamuoyunda infial yaratan saldırıya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Teröristlerin vücut kamerasıyla saniye saniye kaydettikleri videoda, sağa sola hedef gözetmeden ateş ettikleri ve yerde yatan bir kişiyi bıçakladıkları görülüyor.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

RUSYA'YI KANA BULAYAN SALDIRI

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

"NE YAZIK Kİ KURBANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya'dan yapılan son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan DEAŞ terör örgütü Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Teröristlerin vücut kamerasıyla kaydettikleri videoda, rastgele etrafa ateş açıldığı ve çaresiz insanların bir şey yapamadığı görülüyor. Yine görüntülerde bir saldırganın yerde yatan bir şahsı bıçakladığı anlar da yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Ukrayna Moskova Rusya Dünya Haberler

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Yorumlar (7)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Büyük ihtimalle saldırıyı yapan kişilerle yakalananlar aynı kişiler değil. Neden yüzleri sansürlü, adamlar profesyonel silah kullanıyor ama yakalananların eli ayağı titriyor. Neden bina da ve çevresinde hiç polis yoktu, yakalanan adam diyor ki bize Telegramdan ulaştılar para karşılığı insan öldürür müsün dediler bizde beş bin dolara anlaştık.! Bu iş IŞİD işi değil, bu iş 3. Dünya savaşı çıkarmak isteyenlerin işi.

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GS 1905:

Ellenir dert görmesin güzel kardeslerim iyiki yapmisin allah razi olsun

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Salih Kandıralı:

Amerika her zaman yatığını yapıyor. Rakibini yıpratıp son anda olaya dahil olacağı vakti sabırla bekliyor. Kendisine haklı sebepleri oluşturuyor. Meşhur filmdeki gibi Ukrayna bataklığına çektiği rusyayı burada yoketmeyi planlıyor. Bakalım biz bı planın neresindeyiz.

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Hakan Hakan:

Telegram sayfası rusların ABD İngiltere iki haftadan önce haber veriyor toplu yerlere girmeyin diye, KGB uyuyormu hep Putin'in oyunu, aynı mossadın Gazze'den yapılacak saldırıyı önceden bildiği gibi, KGB de biliyordu putinde, şimdi kendi ülkesinde tek komutan totaliterizme doğru gidilen yolda atılan kanlı oyunlar

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Narter Nart:

Hakan Hakan... Kesinlikler haklısın. Telegram rusların ve rusların önceden istihbarat almaması diye birşey söz konusu olamaz.. demek ki abd telegramdan istibaratı aldı. İki seçenek var ya olacakları biliyorlardı çıkarları için sustular...vatandaşını korumadılar.. Ya da kgb planladı..Sonuçta insanoğlu kadar adisi yok...

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ali gökşen:

Adamlar kendilerini bayraklastirmis resmen.. bu saflık değil delilik hiç değil bu olsa olsa üçüncü aklın yönettiği büyük olayın habercisi..

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Bordo Bere:

BUNLAR HERSEYI GÖZE ALMISLARDA YAKALANAN TIPLER BUNLARA BENZEMIYOR

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