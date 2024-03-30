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Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı

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Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde terör saldırısı düzenleme planı yapan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, teröristlerin Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİ

Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

139 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma günü bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenirken Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

DEAŞ TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya'daki kanlı saldırı sonrası şüphelilerin mahkeme görüntüleri işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'TAN sert bir mesaj gelmişti. Elinde bıçak tutan bir kişinin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Dünya

Rusya Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Umut Koyundöven:

Terör örgütleri neden hep aynı dine mensup?

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gunay yanug:

şefer yoksunu umut, dünyada en çok müslümalar katlediliyor

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Bordo Bere:

RUSYADAKI YABANCILAR YANDI TIPI BOZUK HERKES TERÖRIST

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Nurullah Aydın:

ne deaşı kardeşim abd desene şuna

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Ender YILDIRIM:

niye deaş olması zoruna mı gidiyor. kimin kullandığı kadar hangi örgüt olduğuda önemli. hangi örgüt olduğu bilinsin ki bunlardan insana topluma yarar gelmeyeceğini katılmayı düşünenlerde bilsin.

yanıt1
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Bay Metin:

Terör örgütleri ABD ingiliz ve israil tarafindan kurulup finanse edilir. Haçlı zihniyeti islamı kullanıyor ki özellikle kendi vatandaşları gencleri başta olmak üzere Müslüman olmasınlar. Kısacası İslam ve topragı düşmanlığı anlayın ey dünya

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Gerçekler Ağırdır:

Deaş'ı sanırsın avrupa insan hakları komitesi daha bundan 10 sene önce mahsum insanların kafasını keserek sözde katliamları imza atmışlardı Abd destekli deaş'ın sonunu putin bitirecektir.

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