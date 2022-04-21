Rusya'da Putin'e yakınlığıyla bilinen Avayev'in ardından bir oligark daha bu kez İspanya'da öldürüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus oligarklarla ilgili yaşanan gelişmeler de dünyayı buz kestirdi. Eski Kremlin yetkilisi ve Gazprombank Başkan Yardımcısı Vladislav Avayev'in Moskova'daki evinde karısı ve kızıyla birlikte ölü bulunmasının ardından bir ölüm haberi de İspanya'dan geldi.

KARISI VE KIZI İLE VİLLALARINDA ÖLÜ BULUNDU

440 milyon doları aşan servetiyle Rusya'nın en önemli iş insanlarından biri olarak bilinen 55 yaşındaki Sergey Protosenya, 53 yaşındaki karısı Natalya ve 18 yaşındaki kızı Maria ile birlikte İspanya'daki lüks villalarında ölü bulundu.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ailenin ölü bulunmasının ardından bölgeye giden müfettişler, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için çalışmalara başladı.

BALTAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polis ekipleri, ailenin balta ile öldürüldüğünü tespit etti. Protosenya ve ailesinin cansız bedeninin ise Fransa'daki oğullarının kendilerine ulaşamamasının ardından polisin eve gitmesiyle bulunduğu öğrenildi.

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