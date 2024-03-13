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Rusya'da polis ekipleri LGBT gece kulübüne baskın düzenledi

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Rusya'da LGBT hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesinin ardından polis, eşcinsel kulüplerine baskın düzenlemeye başladı. Moskova'daki bir LGBT kulübüne yapılan baskında bazı kişiler gözaltına alındı.

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiğini ve bu durumun federal yasayı ihlal ettiğini belirtmişti. Alınan bu kararın ardından LGBT üyelerinin bir araya geldiği eğlence mekanlarına da polis baskınları yapılmaya başlandı. Mekanda bulunan kişilerden bazılarının yere yatırılarak gözaltına alındığı görüldü.

Rusya'da polis ekipleri LGBT gece kulübüne baskın düzenledi

BAŞKENT MOSKOVA'DA LGBT EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Başkent Moskova'da LGBT üyeleri olacaklardan habersiz gece kulübünde eğleniyordu. Ancak o sırada mekana polis operasyonu düzenlendi, müziğin sesi bir anda kesilirken ortam sessizliğe büründü. Polis ekipleri, bazı kişileri yere yatırarak elleri başlarının üzerinde bekletti. İçeride bulunan herkesi sıraya dizen ekipler, herkesin ellerini havaya kaldırarak beklemesini söyledi. Şaşkın bakışlarla söylenenleri yapan kişiler polis tarafından anbean kayda alındı. O görüntüler daha sonrasında medyaya servis edildi.

Rusya'da polis ekipleri LGBT gece kulübüne baskın düzenledi

RUSYA'DA TÜM LGBT FAALİYETLERİNE YASAK GETİRİLDİ

Rusya Adalet Bakanlığı'ndan 17 Kasım 2023'te yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvurulduğu kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edildi.

Rusya'da polis ekipleri LGBT gece kulübüne baskın düzenledi

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

türkiyeye de gelseler ilk operasyonu cehp genel merkezine yaparlar bence:))) e ben demedim kılıçdaroğlu dedi, lgbt aile yapımızı bozmaz diye. belki suça ait döküman falan vardır ce h p de:)))

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Ayşegül Öztabak:

harikasın ruysa sayın putin tebrik ederim

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Haci Taştan:

Haklisin 20 yildir chp iktidarda zinayi suc olmaktan 2007da yasa ile chp cikartti. 2002 ye kadar lgbt dernegi olmayan ulkede 20 yil icinde 11 derneknacildi bunlarada chp izin verdi haklisin atgozlugu ile bakip arastirmayin okumayin yasalari takip etmeyin. Nasil olsa bir suclu var ya muhalefet ya dis gucler

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haksız mıyım:

sen geç bu boş mubabbeti. siz cehp liler zinaya karşı mısınız? siz cehp liler lgbt ye karşı mısınız? siz solaklar, lgbt ile kolkola onur yürüyüşü yapmadınız mıı? siz cehp liler başörtüsüne taraf mısınız. daha dün dinozor yazarınız fikret bila, kamuda başörtüsüne karşı kinini kustu köşesinde. bunlara cevap ver bakalım

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