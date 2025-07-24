Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde yaklaşık 49 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla temas kesildi. Aynı bölgede uçağın enkazı bulundu.

Yerel Acil Durumlar Bakanlığı, Angara adlı Sibirya merkezli bir havayoluna ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesindeki Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından düştüğünü söyledi.

KURTULAN YOK

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi. Enkazına ulaşılan uçakta kurtulan olmadığı ifade edildi.

İNİŞE GEÇTİĞİ SIRADA İRTİBAT KESİLDİ

İrtibat kesilen uçakla ilgili ilk yapılan açıklamada "Angara Havayolları'na ait bir An-24 uçağı, Tynda Havalimanı'na birkaç kilometre mesafede kule kontrol noktasıyla bağlantı kurmayı başaramadı." denildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Telsiz bağlantısı kesilen uçağın enkazının bir süre sonra bulunduğu açıklandı. Yolcu uçağının bulunduğu sırada alev alev yandığı ifade edildi.

ANTONOV AN-24

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.