Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok
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Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok
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Rusya'da 49 kişiyi taşıyan AN-24 tipi Rus yolcu uçağı ile bağlantı koptu. Ülkenin güneydoğusundaki Amur bölgesinde telsiz teması kesilen uçağın enkazı bir süre sonra bulundu. Uçakta kurtulan olmadığı belirtildi.

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde yaklaşık 49 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla temas kesildi. Aynı bölgede uçağın enkazı bulundu.

Yerel Acil Durumlar Bakanlığı, Angara adlı Sibirya merkezli bir havayoluna ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesindeki Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından düştüğünü söyledi.

KURTULAN YOK

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi. Enkazına ulaşılan uçakta kurtulan olmadığı ifade edildi.

İNİŞE GEÇTİĞİ SIRADA İRTİBAT KESİLDİ

İrtibat kesilen uçakla ilgili ilk yapılan açıklamada "Angara Havayolları'na ait bir An-24 uçağı, Tynda Havalimanı'na birkaç kilometre mesafede kule kontrol noktasıyla bağlantı kurmayı başaramadı." denildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Telsiz bağlantısı kesilen uçağın enkazının bir süre sonra bulunduğu açıklandı. Yolcu uçağının bulunduğu sırada alev alev yandığı ifade edildi.

Rusya'da 46 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi

ANTONOV AN-24

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah yardım etsin

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıtuncay şen:

Düşüren Allah, neden yardım etsin?

yanıt10
yanıt30
Haber YorumlarıMakarakukarakakarakikiri:

Aklına bişey gelmiştir Tuncay hikmetinden sual olunmaz eheh

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

uzaylılar çalmıştır.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

dünyada savaşlar başladı zamlar başladı faiz yükseldi olaylar arttı çünkü Allah savaşmayı pahalliligi değil barış ve ucuzlugu seviyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

ULAN HEM ALKOL YASAKLANMALI DİYORSUN HEMDE AYIK GEZMİYORSUN. HABERLE NE ALAKSI VAR ŞU YAZDIĞININ.

yanıt23
yanıt1
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