Rusya Barents Denizi'ndeki İş Birliği Anlaşmasını Feshetti
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'ndeki iş birliği anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. Karar, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ilgili ülkeleri bilgilendirme talimatını içeriyor.
RUSYA Başbakanı Mihail Mişustin'in, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde iş birliği anlaşmasının feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladığı bildirildi.
RUSYA Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde iş birliği anlaşması feshedildi. Belgede, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, alınan kararla ilgili söz konusu ülkeleri bilgilendirme talimatı verildi.
Anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesinde iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryasının kurulmasını öngörüyordu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya