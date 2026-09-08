Haberler

Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatma kararı aldı

Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatma kararı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü merkezlerinin faaliyetlerini durdurma kararı alındığını duyurdu.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü merkezlerinin faaliyetlerini durdurma kararı alındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Bonn kentindeki Rusya Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'ni kapatma yönündeki adımlarına yanıt olarak misilleme kararları alındığı bildirildi. Almanya'nın Moskova'daki Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak kararlara ilişkin diplomatik notaların sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyet göstermesine yönelik onayını geri çekti. Başkonsolosluğun en geç 18 Eylül 2026 tarihine kadar faaliyetlerini durdurması ve tüm personelin bu tarihe kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği aktarıldı.

Kararlar kapsamında Rusya'daki Goethe Enstitüsü kültür merkezlerinin faaliyetlerinin de sonlandırılacağı ifade edildi. Enstitünün görevlendirilen personeline 13 Eylül 2026 tarihine kadar ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği bildirildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilime değinilen açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir tırmanışı bir kez daha Alman makamlarının kışkırttığı savunularak, ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğunun tamamen Alman hükümetine ait olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Alarmları kurun! Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor

Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor