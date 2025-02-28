Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'da masaya oturan ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

RUSYA'DAN ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alexander Darchiyev'in ABD Büyükelçisi olarak atanması konusunda Washington'dan onay alındı. Bakanlık, Darchiyev'in yakında ABD'ye gideceğini belirtti.

RUS HEYETİNE BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Darchiyev, İstanbul'daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti. 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi olarak görev yapan Darchiev, Moskova Devlet Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı ve akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Kariyerinin tamamını ABD ve Kuzey Amerika'ya odaklanarak geçirdi.

Alexander Darchiyev

NE OLMUŞTU?

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden önce yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

İL GÖRÜŞME SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILMIŞTI

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde "birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını" belirterek, "Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz." mesajını paylaşmıştı.

RUSYA 2017 YILINDA KAPATMIŞTI

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarının ardından San Francisco'daki Rus konsolosluğunu ve New York ile Washington DC'deki iki diplomatik ek binayı kapatmıştı.