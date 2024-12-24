Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
CHP'den asgari ücret kararı! MYK yarın sabah toplanacak
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu

Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğüne dair iddialarda bulundu.

"AFRİKA'YI İLAÇ DENEYLERİ İÇİN BİR MERKEZ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Aleksey Rtishchev "Rusya, ABD'nin Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki askeri ve biyolojik çalışmalarına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmıştık. Şimdi ise Afrika giderek bir merkez hâline gelmeye başladı. ABD Yönetimi Afrika'yı doğal ve enfeksiyon yapıcı virüslerin merkezi olarak görüyor. Afrika biyolojik savaş için kullanılıyor. Kenya'da ABD Savunma Bakanlığına bağlı 10 uzman çalışmalar yürütüyor. Afrika'yı ilaç deneyleri için de bir merkez olarak değerlendiriyorlar." dedi.

"ABD'NİN HEDEFİ MISIR"

Aleksey ayrıca "ABD, Mısır rejiminin onayıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de sarıhumma ve maymun çiçeği dahil tehlikeli bulaşıcı hastalıklara neden olan tehlikeli bir rezervuar kurdu" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

900 bin TL'ye satılan eve bakın
img

Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi
img

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

alın abi ülkeye geleni geçeni. Afrika'dan alın Asya'dan alın Arap ulkelerinden alın herkesi alın. ülkeye bütün virüs bakteri kimyasal biyolojik silah taşıma potansiyeli olan herkesi alın. ülke yol geçen hanına döndü zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Komisyonun son toplantısına katılmadı
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor

Son Dakika Haberleri

2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.