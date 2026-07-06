İngiltere Savunma Bakanlığı: "İngiliz F-35 Savaş Uçakları, Hms Prince Of Wales Uçak Gemisine Yaklaşan Rus Askeri Uçağını Önledi"

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi'nde icra edilen FIRECREST Operasyonu sırasında bir Rus "Bear-F" deniz devriye uçağının İngiliz Taşıyıcı Vuruş Grubu'na tehlikeli şekilde yaklaştığını duyurdu. HMS Prince of Wales uçak gemisinin yakınına su altı mikrofonları (sonobuoy) bırakan ve uluslararası güvenlik frekanslarına yanıt vermeyen Rus uçağının, gemiden kalkan iki İngiliz F-35 savaş uçağı tarafından önlenerek bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Norveç Denizi'nde FIRECREST Operasyonu sırasında faaliyet gösterirken, Birleşik Krallık'ın Taşıyıcı Vuruş Grubu, bir Rus 'Bear-F' deniz devriye uçağı tarafından defalarca yaklaşıldı" denildi.

Paylaşımda "Uçak, HMS Prince of Wales'e gereksiz yere fazla yakın uçtu, yakınına birden fazla sonobuoy bıraktı ve uluslararası güvenlik frekanslarında yanıt vermedi. Bu faaliyet güvensiz ve profesyonellikten uzaktı. HMS Prince of Wales'ten kalkan iki İngiltere F-35'i, uçağı tespit ederek bölgeyi terk edene kadar eskort etti. Taşıyıcı Vuruş Grubu, Yüksek Kuzey'de NATO müttefikleriyle faaliyetlerine devam ederek, Arktik ve Kuzey Atlantik genelinde güvenliği pekiştirmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA