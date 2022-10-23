Rus savaş uçağı Su-30 iki katlı eve çarptı! İki pilot hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
Rusya'da geçtiğimiz günlerde Su-34 uçağının Yeysk kentine düşmesinin ardından bugünde Su-30 savaş uçağı iki katlı bir evin üstüne çakıldı. Olayda iki pilot hayatını kaybetti.
Rusya'da bir kez daha savaş uçağı yerleşim yerine düştü.Irkutsk bölgesine Su-30 savaş uçağı, iki katlı evin üstüne düştü. Açıklamayı, Irkutsk bölge Valisi Igor Kobzev yaptı.
Olay yerine gitmek üzere yola çıkan Kobzev, "İlk verilere göre, Irkutsk'ta Su kategorisindeki bir uçak, iki katlı bir evin üzerine düştü" dedi. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken, evin ahşap olduğunu ve uçaktaki iki pilotun öldüğünü duyurdu.
Olay sonrasında bölgede büyük bir yangın çıktı. Çevredekiler bölgeden uzaklaşırken yangını söndürmek için büyük bir çaba sarf ediliyor.
Uçağın düştüğü evdeki üç sakinin ise evi terk etmeyi başarırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kazayla ilgili bilgileri doğruladı. Su-30 savaş uçağının test uçuşu yapmakta olduğu kaydedildi.
Rusya'da peş peşe yaşanan uçak kazaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yapan Su-34 tipi savaş uçağı, yerleşim bölgesine düşmüştü. Olay sonrası 15 kişi hayatını kaybetmişti.