Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan eden doktor: Annem 'Deli misin?' deyip kızdı

Ukrayna'nın Harkov şehri, savaşın ilk günlerinden beri Rus bombardımanı altında ve işgal boyunca en şiddetli saldırılardan bazılarına maruz kaldı. Uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombalarının ilk belgelenen kullanımlarından biri de bu kentte yaşandı.

HARKOV'DAKİ RUS BOMBARDIMANI HIZ KAZANDI

Putin'in generalleri, birlikleri daha batıdaki Kiev cephesine yönlendirdikçe Rus bombardımanı hafifledi ancak Kiev cephesindeki başarısızlık sonrası, bombardımanlar yine hız kazandı. Analistler, Rusya'nın amacının şehri ele geçirmek olduğunu düşünmüyor, amaç daha çok bombardımanlarla Ukraynalı birlikleri kendi sınırları içinde tutmak, böylece bu birlikler doğuya doğru saldırı başlatamayacak. Donbas için verilen mücadele muhtemelen savaşın en önemli muharebesi olacak ve savaşın nihai geleceği belki de burada netleşecek.

BACAĞI PARÇALANAN KADINI KORUMAK İÇİN KENDİ VÜCUDUNU KULLANDI

Harkov Kızılhaçı gönüllüsü Denys Petrenko, Harkov'da ikinci bir bombardımandan kısa bir süre önce gerçekleştirilen ilk bombardıman sonucu bacağı parçalanan kadına yardım ediyordu. Sağlık görevlileri ve Ukrayna toprak savunmasının üyeleri yakındaki bir binada saklanmak için çabalarken, Petrenko kadının yanında kaldı ve onu uçan sıcak metal parçalarından korumak için kendi vücudunu kullandı.

SALDIRIDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Neyse ki Petrenko yaralanmadı ve kadını şimdi tedavi altında olduğu hastaneye götürmeyi başardı. Saldırıda en az beş kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Petrenko, bombardıman sırasında Harkov'da yiyecek ve ilaç dağıtma görevindeydi ve yardım sağlayabilmeleri için minibüsleri özel olarak işaretlenmişti. O anda, Rus topçusu, maksimum zayiata yol açacak şekilde tasarlanmış, 'çift vuruş' denilen saldırıyla tekrar vurdu. 'Çifte vuruş' şöyle çalışır: İlk saldırı insanları yaralar ve ilk yardım ekipleriyle askerleri bölgeye çeker. İkinci saldırı ise bölgeye gelen ilk yardım ekipleri ve birlikleri yok eder.

"ANNEM ÇOK KIZDI"

Petrenko, The Sun'a kadını korumak için 'içgüdüsel' davrandığını ancak cesaretinin annesiyle başını belaya soktuğunu anlattı. Petrenko, annesine yalan söylediğini, saha karargahında ilk yardım eğitmeni olduğunu ve cephede bir görevi olmadığını söylemiş. "Annem hiç mutlu olmadı" diyen Petrenko şöyle devam etti; "Videoyu herkes gördü ve kilisedeyken onu aradılar. Önce anlamadı... sonra izledi. 'Sen deli misin! Sinirlerim ne hale geldi umurunda değil mi!' dedi."