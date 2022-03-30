Rus ordusunun vurduğu Rivne'deki yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 34. günde hız kesmeden devam ederken, pazartesi günü Rus ordusu tarafından vurulan Rivne şehrindeki yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahalenin 3 gündür kesintisiz devam ettiğini aktaran Rivne Valisi Vitaliy Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar" ifadesini kullandı.
Rus ordusu tarafından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
"YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.
"ZAFER BİZİM OLACAK"
Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.