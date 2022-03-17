Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22. güne girilirken, Rus ordusunun Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri hedef alan saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Harkiv ve Chernihiv'deki hasar uydu görüntülerine yansırken, iki kentin uzaydan çekilmiş görüntüleri de gündeme bomba gibi düştü.

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef alan Rusya dünyayı ayağa kaldıran bir adım attı ve ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri vurdu.

Saldırıda 13 Ukraynalı sivil hayatını kaybederken, olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan ekmek satan dükkanın da bulunduğu Chernihiv ve Harkiv'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde çok sayıda binanın tahrip olduğu bazı binalarda ise yangınların sürdüğü görülüyor.

Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya ordusu, dün akşam saatlerinde de Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binasını vurdu. Şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı. İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.

Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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