Rus ordusunun ekmek sırası bekleyen sivillere yönelik saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef alan Rusya dünyayı ayağa kaldıran bir adım attı ve ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri vurdu.

VATANDAŞLAR YARALILARI ARAÇLARA TAŞIDI

Saldırıda 13 Ukraynalı sivil hayatını kaybederken, olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

HASAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNE DE YANSIDI

Öte yandan ekmek satan dükkanın da bulunduğu Chernihiv ve Harkiv'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde çok sayıda binanın tahrip olduğu bazı binalarda ise yangınların sürdüğü görülüyor.

SİVİLLERİN GİZLENDİĞİ TİYATRO BİNASINI DA VURDULAR

Rusya ordusu, dün akşam saatlerinde de Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binasını vurdu. Şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı. İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.