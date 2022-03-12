Rus ordusu, Ukrayna'daki Süleyman Camii yakınlarını bombalıyor! 34'ü çocuk, 86 Türk içeride mahsur

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta 17. günde iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken, Rus ordusunun Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının sığındığı bir caminin çevresini bombaladığı haberi ulaştı.

Sivillerin sığındığı caminin Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yaptırılan Muhteşem Camii olduğu bilgisi verildi. Caminin çıkan çatışmalar esnasında Rus ordusu tarafından bombalandığı aktarıldı.

"TÜRKİYE, RUSYA'YI DURDURMALI"

Kentin belediye başkan danışmanı Petro Andryuşçenko Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini belirterek, "Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz" dedi.

"BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şu an oradaki caminin bulunduğu arazinin sığınağında 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türk vatandaşı saklanıyor. Ve tam şu anda Rus ordusu, Şıroka Balka köyünde cami de dahil şehri hedef alarak bombardımana devam ediyor. Bombardıman sabah 6'dan beri durmadan devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kuşatma öncesi açıklamalarda bulunan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

UKRAYNA'DAN 13 BİN 719 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.