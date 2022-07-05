Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Rus kozmonotlar, sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Rus kozmonotlar, sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtı. Kozmonotlar daha önce Ukrayna bayrağının renklerinde üniforma giymiş, basında tartışma yaratması sonucunda bu renklerin mezun oldukları okulun renkleri olduğu açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın resmi uzay ajansı Roscosmos, dün ISS'te bulunan 3 Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev'in iki bayrakla görsellerini paylaştı. Açıklamada, Luhansk'ın Rusya kontrolüne girmesi sebebiyle üç kozmonotun sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtığı belirtildi.

UZAYDA UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİ

Üç kozmonotun Ukrayna bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giyerek ISS'e Mart ayında gelmiş ve dünya basınında tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Roscosmos tarafından açıklama yapılmış "Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada kozmonotların uçuş kıyafetlerinin, mezunu oldukları Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin ambleminin renklerinde yapıldığı ifade edilmişti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Donetsk Halk Cumhuriyeti Luhansk Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title