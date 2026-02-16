Haberler

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı
Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı
Güncelleme:
Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutanın, savaşmayı reddettikleri ya da görev yerlerini terk ettikleri iddia edilen askerleri dondurucu soğukta soyup ağaçlara bağladığını gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde boyunlarına "aptal", "alkolik", "korkak" ve "komutan hakkında şikâyette bulundum" yazılı tabelalar asılan askerlerin hakarete uğradığı ve darbedildiği görüldü.

  • Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutan, disiplin cezası olarak askerlerini dondurucu soğukta soyup ağaçlara bağladı.
  • Askerlerin boyunlarına 'aptal', 'alkolik', 'korkak' gibi ifadelerin yazılı olduğu tabelalar asıldı.
  • Komutan, ağaca bağladığı askerleri darbetti ve bazı askerler kar yemeye zorlandı.

Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutanın, disiplin cezası olarak askerlerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı.

DONDURUCU SOĞUKTA AĞAÇLARA BAĞLADI

Görüntülerde, savaşmayı reddettikleri veya görev yerlerini terk ettikleri iddia edilen askerlerin dondurucu soğukta soyularak ağaçlara bağlandığı görülüyor.

BOYUNLARINA TABELALAR ASTI

Daily Mail'in aktardığı habere göre, yarı çıplak haldeki askerlerin boyunlarına "aptal", "alkolik", "korkak" gibi ifadelerin yazılı olduğu tabelalar da asıldı. Bir askerin boynundaki tabelada ise "Komutan hakkında şikayette bulundum" yazdığı fark edildi.

HAKARETLER SAVURUP DARBETTİ

Videoda küfürler savuran komutanın, ağaca bağladığı askerlerin diğer birliklerin hayatını tehlikeye attığını iddia ettiği ve bazı askerleri darbettiği duyuluyor. Askerlerin özür dileyerek bir daha aynı hatayı yapmayacaklarını söyledikleri anların yanı sıra bazı askerlerin kar yemeye zorlandığı anlar da kayda geçmiş durumda.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (4)

Güray Dilli:

Askerliktan kaçanlara ibret olsa bari

orhan eren:

putin diktatorunun baskisinin sonucu bu askerlerin yasadiklari.

Bay Baykush:

Savaş nedir bilseydin komutanın merhamet ettiğini anlardın.

Sirac Arslan:

doğru karar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

