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Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna ile ateşkes müzakerelerine Slovakya'nın ev sahipliği yapmasına karşı değiliz. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile yapılacak ateşkese ilişkin önemli bir açıklama geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadığını söyledi ve " Slovakya'nın ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmasına karşı değiliz" dedi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Rus lider Putin AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın çatışmayı dondurma planlarına ilişkin haberlere yönelik "Rusya Ukrayna topraklarındaki çatışmayı sonlandırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"AĞZINDAN BAL İÇİLİR"

Putin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bizde halk arasında yaygın bir deyiş vardır 'ağzından bal içilir' diye. Biz de Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılında sona ermesi için çaba sarf ediyoruz.

"GEREKİRSE OREŞNİK'İ TEKRAR KULLANABİLİRİZ"

Putin, Rusya'nın gerekirse Oreşnik'i tekrar kullanabileceğini ancak bunun için acelesi olmadığını söyledi. Putin konuşmasında, "Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

"İŞ BU NOKTAYA GELİRSE KARŞI DEĞİLİZ"

Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmesinde, ''ağırlıklı olarak Ukrayna'daki barışçıl düzenlemeler hakkında konuştuklarını'' açıkladı. Fico'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi için kendi devletinin topraklarında görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyleyen Putin, "İş bu noktaya gelirse karşı değiliz. Neden olmasın? Bizim açımızdan bu tutum tarafsızdır ve bu bizim için kabul edilebilir bir seçenektir" dedi.

Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

BENCEDE YETER ARTIK SAVAS SAVAŞ

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Haber YorumlarıMett Taa:

ne s2me savas baslattin

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

100 yıldır dünyaya batı hakim bir 100 daha hakimiyetini sürdürecek siyasî askerî ve ekonomik olarak bu öyle görünüyor Rusları tükettiler

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFA null:

Türkiye girecek araya barışın ulan diyecek yine

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıMurat Sarıal:

Barışmayın savaşın böyle iyi. Rusya ukrayna savaşını bitirirse rahat mı duracagıni düşünüyorsunuz. çecenistan, afganistan, suriye, libya, ukrayna. buralarda rusya savaşmadı mı. ukrayna dan sonra evinde oturacak mı

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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Bu savaşı kazanabilirsin ama kaybettin tüm imaj gitti rusya artık dünyadaki 2.en önemli askeri güç değil. İlerde rusya ya saldırı yapaçaklar içerden çöküş yaşayaçak düşene kimse açımaz herkes bi parça koparmaya çalışır

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Haber Yorumlarıosman baglar:

Rojava daki savaşı bitirin

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Avrupa adamı diz çöktürür israil gibi aynı :))

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Haber YorumlarıUnreal:

Suriye'ye karşılık Ukrayna savaşını bitirme..plan tıkır tıkır işliyor..

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

:D:D:D:D yav kardesim halki medya araciligi ile korkutuyorlar borsa firliyor iniyor ulkenin kazanci kaybedisi hepsi birer oyun. bana bunu ver sana bunu yapayim hep boyle alttaki anlasmalar. birilerinin olmesi sadece cikar iliskisi eger dert ulke topragi olsaydi. Rusya durmazdi girerdi ukraynaya hic bir AB devleti bi halt edemezdi. 3.Dunya savasi gibi yapilan algilar dunya borsasinda milyonlarca dolar kayip veya kazanca neden oluyor. bunun icin de insan olmesine deger goruyorlar.

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