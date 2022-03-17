Rus çocuklardan orduya destek: Halkımızdan vazgeçmeyiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil Rus işgaline karşı direnirken, Rus ordusunun kayıpları artmaya devam ediyor. Öte yandan sosyal medyada Rusya halkı tarafından paylaşılan Z ordusuna destek görüntüleri gündem oldu.

SAVAŞA ÇOCUKLARI DA DAHİL ETTİLER

İşgalin 22. gününde Rus ordusunun ağır kayıpları devam ediyor. Askerlere destek amaçlı paylaşılan görüntülerde ise, 10 çocuğun ve öğretmenlerinin Z harfli gönderme yaptığı görülüyor. Fotoğrafta en önde bulunan çocuğun ise "Halkımızdan vazgeçmeyiz" yazılı bir pankart tuttuğu görüldü.

Z HARFİ RUS ORDUSU İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Savaşın ilk günlerinden beri, Rus tanklarının "Z" harfi ile işaretlenmiş zırhlı araçları dikkat çekiyor. Uzmanlar, dost ateşinden kaçınmak için belirgin beyaz bir Z harfi çizildiği belirtilirken, bu durum da uluslararası basında 'savaşın bir işareti' olarak yorumlandı. Tanklara yapılan işaretler, Müttefik işgal kuvvetlerinin Kuveyt'i kurtarmak için gönderdiği Birinci Körfez Savaşı'ndaki Birleşik Krallık ve ABD taktiklerini de hatırlattı.