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Rus askerleri, Ukraynalı esirleri infaz edip filme aldı

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Ukrayna'dan gelen bilgilere göre, Rus askerleri işgal altındaki Donetsk bölgesinde korkunç bir savaş suçu işledi. En az altı Ukraynalı savaş esiri, arkadaşlarının gözü önünde infaz edildi. Rus askerlerinin olayı filme aldığı ortaya çıktı. Kiev yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca Batılı yetkililer, Rusya safında savaşan Kuzey Koreli askerlerle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Ukrayna'dan gelen son bilgilere göre, Rus askerleri işgal altındaki Donetsk bölgesinde korkunç bir savaş suçu işledi. En az altı Ukraynalı savaş esiri, arkadaşlarının gözü önünde infaz edilirken, Rus askerlerinin olayı filme aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yerde yüzüstü yatan Ukraynalı esirler görülüyor. Rus askerleri, "Telefonu al, beni çek" diyerek infaz anının kaydedilmesini istiyor. Esirler tek tek diz çökmeye zorlanıyor ve soğukkanlılıkla arkadan vuruluyor.

Kiev yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı ve durumu Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'a bildirdi. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı, "İşgalciler kendi suçlarını kendileri kaydetti. En az altı asker öldürüldü, yedinci askerin durumu bilinmiyor" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Batılı yetkililer, Rusya safında savaşan Kuzey Koreli askerlerle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerden bin kadarının üç ay içinde öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı veya kaybolduğu belirtildi. İngiliz uzmanlar, bu askerlerin yeterli eğitim almadan ve anlamadıkları Rus subayların komutasında savaşa sürüldüğünü vurguladı.

Rus askerleri, Ukraynalı esirleri infaz edip filme aldı

Rus askerleri, Ukraynalı esirleri infaz edip filme aldı

Rus askerleri, Ukraynalı esirleri infaz edip filme aldı

Rus askerleri, Ukraynalı esirleri infaz edip filme aldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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