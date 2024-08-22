Üye Girişi
Haberler

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus asker 'Silver', kendi birliğinin üssünü havaya uçurarak Ukrayna'ya kaçtı. Yatakhanede çıkan yangında 15 kişi yaralandı, tabur komutanı ağır yara aldı. Kaçış, Rusya Özgürlük Lejyonu'nun yardımıyla planlanmıştı. 'Silver', birliğinin işlediği vahşetlerden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ukrayna'ya ulaştıktan sonra değerli istihbarat sağladı. Bu olay, Ukrayna'nın "Yaşamak İstiyorum" programının bir parçası olarak görülüyor ve Rus askerlerini taraf değiştirmeye teşvik ediyor.

Rus asker, Ukrayna'ya kaçmadan önce kendi birliğinin üssünü havaya uçurdu.

Görüntüler, sadece "Silver" kod adıyla bilinen bir ilk kişi görüşlü (FPV) drone pilotunun, taraf değiştirmeden önce kampı yok ettiğini gösteriyor.

Klipte subayların silahlarını temizlediği ve yatmadan önce konuştuğu görülüyor.

Ardından, o sırada yaklaşık 15 kişinin bulunduğu bodrum yatakhanesinde büyük bir yangın patlak veriyor.

Raporlara göre, Storm-Z birliğinde meydana gelen patlama, taburun komutanını ağır yaraladı.

Storm-Z birlikleri genellikle eski mahkumlardan ve eski paralı askerlerden oluşuyor.

Silver'ın saldırısı ve taraf değiştirmesi, Rusya Özgürlük Lejyonu'nun (FRL) yardımıyla titizlikle planlanarak aylar süren bir hazırlığın sonucuydu.

FPV drone pilotu, birliğin üssünden çıktıktan sonra, dışarıdaki yola piyade mayınları attı ve önceden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna ön cephesine ulaştı.

Çarşamba günü Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısında Silver, birliğinin işlediği vahşetlere tanık olduktan sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Anavatanimi korumak için" kaydolduğunu, "Putin için ölmek için" değil, diye ekledi.

FRL'deki "Caesar" kod adlı bir komutan, Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu taraf değiştirmenin "zeki, cesur insanların" Putin rejimini nasıl devirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Drone pilotunun yakında ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağını da ekledi.

Ukrayna askeri istihbarat direktörlüğünden bir sözcü, "Silver"ın Rus savaş planları ve birlik konumları hakkında "değerli istihbarat" sağladığını söyledi.

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Ukrayna Dünya Rusya Rusya Savaş ve Çatışma Politika Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını söndürüldü mü? Bolu yangını son durum! Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU! İstanbul su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 22 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı? 22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title