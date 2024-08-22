Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Rus asker, Ukrayna'ya kaçmadan önce kendi birliğinin üssünü havaya uçurdu.

Görüntüler, sadece "Silver" kod adıyla bilinen bir ilk kişi görüşlü (FPV) drone pilotunun, taraf değiştirmeden önce kampı yok ettiğini gösteriyor.

Klipte subayların silahlarını temizlediği ve yatmadan önce konuştuğu görülüyor.

Ardından, o sırada yaklaşık 15 kişinin bulunduğu bodrum yatakhanesinde büyük bir yangın patlak veriyor.

Raporlara göre, Storm-Z birliğinde meydana gelen patlama, taburun komutanını ağır yaraladı.

Storm-Z birlikleri genellikle eski mahkumlardan ve eski paralı askerlerden oluşuyor.

Silver'ın saldırısı ve taraf değiştirmesi, Rusya Özgürlük Lejyonu'nun (FRL) yardımıyla titizlikle planlanarak aylar süren bir hazırlığın sonucuydu.

FPV drone pilotu, birliğin üssünden çıktıktan sonra, dışarıdaki yola piyade mayınları attı ve önceden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna ön cephesine ulaştı.

Çarşamba günü Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısında Silver, birliğinin işlediği vahşetlere tanık olduktan sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Anavatanimi korumak için" kaydolduğunu, "Putin için ölmek için" değil, diye ekledi.

FRL'deki "Caesar" kod adlı bir komutan, Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu taraf değiştirmenin "zeki, cesur insanların" Putin rejimini nasıl devirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Drone pilotunun yakında ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağını da ekledi.

Ukrayna askeri istihbarat direktörlüğünden bir sözcü, "Silver"ın Rus savaş planları ve birlik konumları hakkında "değerli istihbarat" sağladığını söyledi.