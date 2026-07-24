Haberler

Romanya, hava sahasına giren İHA'yı F-16 ile düşürdü

Romanya, hava sahasına giren İHA'yı F-16 ile düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ülkenin hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA) Rumen F-16 savaş uçağı tarafından Buzau bölgesinde düşürüldüğünü açıkladı. Olay, NATO Hava Devriyesi kapsamındaki İtalyan Eurofighter'larla koordineli olarak gerçekleşti ve bu, Romanya ulusal hava sahasında bir İHA'nın imha edildiği ilk durum oldu. Toiu, hava savunma yatırımlarının süreceğini ve bölgesel güvenliğe vurgu yaptı.

ROMANYA Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ülkenin hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının Rumen F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır güvenliğine ilişkin yaşanan olayın detaylarını duyurdu. Saat 11.02'de gerçekleşen müdahalede, hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının (İHA) Buzau bölgesindeki ıssız bir alanın üzerinde vurulduğunu aktaran Toiu, operasyonun Rumen Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı müdahalesi ve NATO Hava Devriyesi görevi kapsamında havalanan İtalyan Eurofighter savaş uçaklarıyla sağlanan koordinasyonla gerçekleştirildiğini kaydetti. Toiu, söz konusu olayın Romanya ulusal hava sahasında bir İHA'nın önlenip imha edildiği ilk durum olduğunu belirtti.

Vurulan hedefin düştüğü bölgede ve enkaz parçaları üzerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Toiu, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta'nın hava sahasını koruma taahhütlerini yinelediklerini vurgulayarak, modern hava savunma ve anti-İHA sistemlerine yönelik yatırımların süreceğini bildirdi.

Bölgesel güvenliğe de değinen Toiu, "Artan güvenliğe giden yol, sınırımızda barışa giden yoldur. Vatandaşlarımızı koruyacak ve masum sivil hayatları bu yasa dışı saldırılara karşı savunan komşularımıza yardım etmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

'Baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil belli oldu
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Ünlüler diken üstünde: Fatih Altaylı da ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!