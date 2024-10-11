Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, bir anne ve 5 yaşındaki oğlu, anaokuluna giderken beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştı. Araçtan inen anne ve çocuk, aniden çöken kaldırım taşlarının arasına düştü.

Olay, Bükreş'in 6. Bölgesi'ndeki Orhideelor Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki anne, oğlunu anaokuluna bırakmak üzereyken, yürüdükleri zemin çöktü ve ikisi de oluşan çukura düştü.

Yakındaki bir çöp kamyonunun sürücüsü hemen yardıma koştu ve önce çocuğu kurtardı. Ardından, çevredeki insanların yardımıyla anne de çukurdan çıkarıldı.

Yaşanan bu korku dolu anlar, yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, annenin çocuğunu kurtarmak için panikle çabaladığı görülüyor.

Neyse ki, olayda ciddi bir yaralanma olmadı. Anne ve çocuk sağlık kontrolünden geçirildi, ancak hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadı. Ancak, olay yerinde bulunan araç büyük hasar gördü.

Yetkililer, yolun neden çöktüğünü araştırmak için soruşturma başlattı. İlk bulgular, altyapı borusu kaynaklı bir erozyon ve üzerindeki ağırlığın (araba ve çöp kamyonu) birleşmesiyle yolun çökmüş olabileceğini gösteriyor.

Bu olay, şehir altyapısının bakımının ve düzenli kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.