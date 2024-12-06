Romanya'da seçimlerin iptal nedenini duyan inanamıyor

Romanya'da Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Romanya Anayasa Mahkemesi, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı kaydedilerek, seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi. Açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği de belirtildi.

YURT DIŞI OYLARI KULLANILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: YABANCI GÜÇLER

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.