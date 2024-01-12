Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li sapık milyarder Epstein'e ilişkin davada sızdırılan isimler ve görüntüler korkunç boyuta ulaşırken, ünlü komedyen Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödül Töreni'ndeki konuşması da yeniden gündem oldu. Gervais salondaki birçok ünlüye yönelik tokat gibi sözler sarf ederek "Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız" demişti.
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