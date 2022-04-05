Resmen katliam yapmışlar! Sokakların cesetlerle dolup taştığı Buça'da bu kez de işkence odası bulundu

Katliam iddialarıyla dünya gündeminin merkezine yerleşen Ukrayna'nın Buça kentinden yeni infaz görüntüleri geldi. Ukrayna Başsavcılığı, Buça'daki bir çocuk hastanesinin bodrumunda işkence odası bulunduğunu iddia etti.

SAVAŞ SUÇLARINA DAİR KANITLAR TOPLANDI

Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Buça'da yapılan incelemelerde Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıtlar toplandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLARDAKİ KAN LEKELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İşkence odası olduğu belirtilen bodrumda, yerde bulunan cesetlere ait fotoğraflar da paylaşıldı. Görüntülerde yerdeki kan lekeleri dikkat çekti. Uluslararası basın, fotoğrafların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığına dikkat çekti.

RUSYA GÖRÜNTÜLER İÇİN "KURMACA" İFADESİNİ KULLANIYOR

Rusya ise Buça'dan gelen katliam görüntülerini "kurmaca" olarak nitelemeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Buça'da hiçbir sivilin zarar görmediğini savunarak Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi. Sözcü'nün haberine göre Buça'daki görgü tanıkları ve uluslararası basın ise yayınlanan katliam görüntülerinin doğru olduğunu vurguluyor.