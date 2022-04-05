Resmen katliam yapmışlar! Sokakların cesetlerle dolup taştığı Buça'da bu kez de işkence odası bulundu
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Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 41. gününde Buça'daki katliama ilişkin görüntüleri konuşmaya devam ediyor. Katliam ve soykırım iddialarının gündeme damga vurduğu Buça'daki infaz görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ukrayna Başsavcılığı'ndan korkunç bir iddia daha geldi. Buça'daki bir çocuk hastanesinin bodrumunda işkence odası bulunduğunu belirten yetkililerin yayınladığı fotoğraflardaki cesetler ve yerdeki kan lekeleri dikkat çekti.
Katliam iddialarıyla dünya gündeminin merkezine yerleşen Ukrayna'nın Buça kentinden yeni infaz görüntüleri geldi. Ukrayna Başsavcılığı, Buça'daki bir çocuk hastanesinin bodrumunda işkence odası bulunduğunu iddia etti.
Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Buça'da yapılan incelemelerde Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıtlar toplandığı belirtildi.
İşkence odası olduğu belirtilen bodrumda, yerde bulunan cesetlere ait fotoğraflar da paylaşıldı. Görüntülerde yerdeki kan lekeleri dikkat çekti. Uluslararası basın, fotoğrafların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığına dikkat çekti.
Rusya ise Buça'dan gelen katliam görüntülerini "kurmaca" olarak nitelemeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Buça'da hiçbir sivilin zarar görmediğini savunarak Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi. Sözcü'nün haberine göre Buça'daki görgü tanıkları ve uluslararası basın ise yayınlanan katliam görüntülerinin doğru olduğunu vurguluyor.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022