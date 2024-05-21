Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin önceki gün yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmesinden sonra gözler bölgede... Reisi'nin ölümünden sonraki 50 gün içinde seçimler yapılacak ve yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Seçim takviminin netleştiği ülkede kamuoyunun Reisi'nin ölümüyle ilgili yanıt arayan sorular var.

O HAVADA UÇUŞA NASIL İZİN VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aras nehri üzerinde komşusu Azerbaycan'da baraj açılışına katılmak için Pazar sabah Doğu Azerbaycan eyaletine uçtu. Baraj açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Reisi'nin bu açılışa katılması önceden planlanmıştı. İranlı yetkililere göre olay, yerel saatle 13.30 civarında, Kız Kulesi Barajı'nın yaklaşık 58 km güneyinde ve Uzi köyünün 2 km güneybatısındaki uzak, dağlık bir bölgede meydana geldi. Ancak İran devlet televizyonu, yerel saatle 16.00'dan sonra, cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin yoğun sis ve yağmur altında Tebriz'e uçarken "sert iniş" yaptığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, cumhurbaşkanının heyetinin üç helikopterden oluşan bir konvoyla seyahat ettiğini ve uçağının "bölgedeki kötü hava koşulları ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını" doğruladı.

SİNYAL SİSTEMİ NEDEN KAPALIYDI?

Kazadan sonra yetkililerin ilk iş olarak sinyal sistemiyle helikopterin yerini tespit etmesi gerekiyordu. Ancak bir engel vardı: Helikopterin sinyal sistemi kapalıydı.

Sinyal sisteminin neden kapalı olduğuna dair İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil. Dün akşam saatlerinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer ama düşmedi" ifadelerine yer verdi.