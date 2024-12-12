Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti

Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde olan bölgelerde halkın tepkileri sürüyor.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Son olarak Suriye'nin Rakka kentinde halk, PKK/YPG'li teröristlerin ayrılması için gösteri düzenledi. Gösterinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.