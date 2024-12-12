Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

Trump, orduyu devreye sokuyor

Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Rakka kentinde yaşayan halk, terör örgütü PKK/YPG'nin kentten ayrılması talebiyle gösteri düzenledi.

Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde olan bölgelerde halkın tepkileri sürüyor.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Son olarak Suriye'nin Rakka kentinde halk, PKK/YPG'li teröristlerin ayrılması için gösteri düzenledi. Gösterinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
img

Bu sözleri Meclis'te kimse beklemiyordu
img

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Gidin burdan , Turkiyeye gidin mi dediler?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

aferin çocuklar ozgulugunuze kavuşun.kovun o hainleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.