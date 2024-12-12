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Rakka'da terör örgütü PKK/YPG sivillere ateş açtı: 4 ölü

Rakka'da terör örgütü PKK/YPG sivillere ateş açtı: 4 ölü
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Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin, halka ateş açması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Rakka'da terör örgütü PKK/ Ypg sivillere ateş açtı, 4 kişi hayatını kaybetti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENTTEN ÇIKMASINI İSTEYEN HALK PROTESTO DÜZENLEDİ

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kentlerde halk terör örgütüne karşı protestolarına devam ediyor. Rakka kentinde terör örgütünün kentten çıkmasını isteyen halk protesto düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRASI YERİNE SURİYE'NİN YENİ BAYRAĞINI ASTI

Yerel kaynaklar, Haseke kentinde de halkın terör örgütünü protesto ettiğini belirterek, terör örgütü paçavrası yerine Suriye'nin yeni bayrağını asan bir göstericiye ateş açıldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Rakka'da terör örgütü PKK/YPG sivillere ateş açtı: 4 ölü
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZAMANE:

Açar tabiki. Amcaları bizim ülkede şuan ve ona karşı ufak bir gösteri bu sadece

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