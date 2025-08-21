Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır

Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir çözüme ilgi duymadığını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da bir araya geldi. Lavrov, Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu. Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini bildirdi.

Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırlarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Avrupa ile Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
Rusya, Ukrayna'yı 574 İHA ve 40 füzeyle vurdu

Yılın en büyük saldırısı! Ülkeyi 574 İHA ve 40 füzeyle vurdular
Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Hakkındaki son karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.