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Putin, Ukrayna'nın yoğun saldırılarının ardından donanma şefini görevden aldı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'dan artarak gelen saldırılar sonrası donanma şefi Nikolai Yevmenov'u görevden aldı. Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından Putin'in bu hamlesi, büyük yankı uyandırdı. Amiral Alexander Moiseev'in Rus donanmasının yeni komutanlığına atandığı bildirildi.

Ukrayna, son aylarda Karadeniz'e ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırılarını artırdı. Kiev , Şubat ayı ortasında büyük bir çıkarma gemisinin donanma insansız hava araçları tarafından batırılması ve bu hafta bir devriye gemisinin batırılması da dahil olmak üzere bir dizi saldırı bildirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, peş peşe gelen kötü haberlerin ardından donanma şefi Nikolai Yevmenov'u görevden aldı. Amiral Alexander Moiseev'in Rus donanmasının yeni komutanlığına atandığı bildirildi.

Putin, Ukrayna'nın yoğun saldırılarının ardından donanma şefini görevden aldı

YERLE BİR EDİLEN KARADENİZ FİLOSUNUN FATURASI DONANMA ŞEFİNE KESİLDİ

2 yıldır devam eden Rusya- Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken Rusya'nın hala istediğini elde edemediği görülüyor. Kesin zaferini ilan edemeyen taraflar çatışmanın şiddetini de artırıyor. Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna tarafından son aylarda insansız hava araçları ve füzelerin bombardımanıyla karşı karşıya kaldı ve birçok gemi onarılamayacak şekilde tahrip edildi. 51 milyon sterlin değerindeki gemi, işgal altındaki Kırım'daki Feodosia yakınlarında sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda birçok kez vuruldu. Rusya'nın korkulan Karadeniz Filosunun çöküşünden sonra Putin bu tür kayıpları kabul etmedi ve Mayıs 2019'dan bu yana donanma başkomutanı olarak görev yapan Nikolai Yevmenov'u görevden aldı.

Putin, Ukrayna'nın yoğun saldırılarının ardından donanma şefini görevden aldıBatırılan çıkarma gemisi

YENİ DONANMA BAŞKOMUTANI BELLİ OLDU

Rusya , kayıpların ardından Amiral Alexander Moiseev'i Rus donanmasının yeni komutanı olarak atadı. Fontanka haber kaynağına göre Amiral Nikolai Yevmenov'un yerini alacak . Raporlarda, şu anda Kuzey Filosu komutanı olan 61 yaşındaki Moiseev'in yakın zamanda kalıcı olarak deniz kuvvetleri başkomutanı olarak atanacağı belirtiliyor ancak bunlar henüz doğrulanmadı.

Putin, Ukrayna'nın yoğun saldırılarının ardından donanma şefini görevden aldıAmiral Alexander Moiseev

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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