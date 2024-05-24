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Putin, Ukrayna'da mevcut cephe hatlarında ateşkes istiyor

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Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için mevcut cephe hatlarını tanıyan bir ateşkes istiyor. Eğer Kiev ve Batı yanıt vermezse savaşmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu ve 'sonsuz savaş' istemediğini söyledi.

Rus lider Vladimir Putin, mevcut cephe hatlarını tanıyan bir müzakere edilmiş ateşkesle Ukrayna'daki savaşı durdurmaya hazır. Bu bilgi, Ukrinform'un aktardığına göre, Reuters'in dört Rus kaynağına dayanmaktadır.

Kaynaklara göre, Putin, Kiev ve Batı yanıt vermezse savaşmaya devam etmeye hazır. Putin'in çevresindeki tartışmalara aşina olan üç kaynak, Rus liderin, Batı destekli müzakereleri engelleme girişimleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin müzakereleri reddetme kararı nedeniyle hayal kırıklığını küçük bir danışman grubuna ifade ettiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, "Putin ne kadar sürerse sürsün savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda bir ateşkes için de hazır - savaşı dondurmak için," dedi. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, yorum talebine yanıt olarak, Kremlin liderinin defalarca Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu belirttiğini ve ülkenin "sonsuz savaş" istemediğini söyledi.

Ukrayna'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları sorulara yanıt vermedi.

Reuters'e göre, geçen hafta ekonomist Andrei Belousov'un Rusya savunma bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistler tarafından, Rus ekonomisini uzatılmış bir çatışmayı kazanmak için kalıcı bir savaş durumuna getirme çabası olarak değerlendirildi.

Ancak kaynaklar, Mart ayında yeni bir altı yıllık dönem için yeniden seçilen Putin'in, mevcut momentumunu kullanarak savaşı geride bırakmayı tercih edeceğini söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Vladimir Putin Dmitry Peskov Ukrayna Rusya Kiev Savaş ve Çatışma Diplomasi Politika Dünya Haberler

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