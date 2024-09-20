Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin düşen doğum oranlarıyla mücadele etmek için sıra dışı bir öneri ortaya attı. Putin yönetimi, vatandaşların iş yerinde ve molalarda cinsel ilişkiye girmesini teşvik eden bir plan üzerinde çalışıyor.

Bu tartışmalı fikir, birçok Rus vatandaşının iş sonrası ilişkiye girmek için yeterli zaman ve enerjilerinin olmadığını bildirmesi üzerine gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, planı "zayıf bahaneleri ortadan kaldırmanın bir yolu" olarak savunuyor.

Putin, Rusya'nın geleceğinin nüfus artışına bağlı olduğunu vurgulayarak, konuyu "ulusal önem taşıyan bir mesele" olarak nitelendirdi. Bu doğrultuda, işverenlere çalışanlarını bebek sahibi olmaya teşvik etmeleri yönünde talimatlar verildi.

Moskova'da 18-40 yaş arası kadınlara ücretsiz doğurganlık kontrolleri sunuluyor. Bazı bölgelerde ise doğum yapan öğrencilere nakit ödüller veriliyor. Örneğin, Chelyabinsk bölgesinde 24 yaş altı annelere ilk çocukları için yaklaşık 8.500 Sterlin ödeniyor.

Rus politikacılar, kadınları erken yaşta anne olmaya teşvik ediyor. Bazı yetkililer, kadınların 21 yaşından önce ilk çocuklarını doğurmalarını ve ardından çok çocuklu aileler kurmalarını öneriyor.

Ancak Rusya'nın mevcut doğurganlık oranı kadın başına 1,5 çocuk ile, istikrarlı bir nüfus için gerekli görülen 2,1 oranının oldukça altında. Tahminlere göre, ülkenin 144 milyonluk nüfusu 2050 yılına kadar 130 milyonun altına düşebilir.

Eleştirmenler, düşen doğum oranlarının nedenini Putin'in Ukrayna'yı işgaline bağlıyor. Savaşta çok sayıda Rus askerinin hayatını kaybetmesi, aileleri parçaladı ve genç çiftleri aile kurmaktan caydırdı.

Bu tartışmalı öneri, Rusya'nın nüfus krizine çözüm bulmak için attığı radikal adımlardan biri olarak görülüyor. Ancak planın etkinliği ve toplumsal kabul görmesi konusunda soru işaretleri devam ediyor.