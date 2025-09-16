Putin portresi üzerine idrar yapan kadın aktiviste ağır hapis cezası

Rus protesto grubu Pussy Riot üyesi ve aktivist22 yaşındaki Anastasia "Taso" Pletner, Moskova'da bir mahkeme tarafından, Vladimir Putin'in portresine idrar ettiği gerekçesiyle11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2022'de yayımlanan ve "Mama, televizyonu izleme" başlıklı anti-savaş videoda, Rus yetkililerin "sahte bilgi" olarak nitelendirdiği Ukraynalı sivillerin öldürülmesi iddiaları yer alıyordu.

Anastasia'nın ikinci suçlaması ise Almanya'daki Münih Pinakothek der Moderne konserine dayanıyor. Konserde kırmızı balaklava takan Anastasia, masanın üzerinde Putin'in portresinin üzerine çıktı ve portresine idrar etti.

Anastasia ve yurtdışında bulunan diğer sanıklar, suçlamaların tamamen siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Aynı gün, uzun yıllardır aktivist olan Maria Alyokhina da yokluğunda 13 yıl hapis cezası aldı. Alyokhina ile birlikte Pussy Riot üyeleri Olga Borisova, Diana Burkot ve Alina Petrov ise her biri yoklukta 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus yetkililer, bu cezaları Putin'in askeri politikalarını eleştirenlere karşı son baskıların bir parçası olarak değerlendiriyor. Rus savcı Vladimir Nagaitsev, Pussy Riot'un "mevcut hükümete karşı çıktığını" ve Alyokhina'nın "sol görüşlü siyasi fikirler taşıdığını" belirtti.

Pussy Riot, uzun yıllardır Putin ve hükümetine karşı muhalefetiyle tanınıyor. Alyokhina, 2012'de Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde diğer grup üyeleriyle birlikte anti-Putin bir protesto şarkısı seslendirdiğinde ün kazanmıştı.