Putin'le ilgili bomba iddia! Kanser tedavisi için bıçak altına yatıyor

Son zamanlarda verdiği görüntülerde vücudunu kontrol etmekte zorlanmasıyla dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, sağlık durumuyla ilgili yeni bir iddia ile gündemde. Rusya'da yabancı istihbarat üyeleri hakkında detayların paylaşıldığı General SVR Telegram kanalında, 69 yaşındaki Putin'in kısa bir süre sonra kanser tedavisi için bıçak altına yatacağı ve bir süre ortadan kaybolacağı iddiası ortaya atıldı.

AYLAR ÖNCE DE SÖYLENTİLER ÇIKMIŞTI

Aynı kanalda 18 ay önce Putin'in kanser ve Parkinson ile mücadele ettiği iddiası ortaya atılmış ve bu iddia kaynağının Kremlin olduğu söylenmişti.

Putin, Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede sürekli masadan destek almıştı

İŞGALİN KONTROLÜNÜ PATRUŞEV'E BIRAKACAK

Bıçak altına yatacak olan Putin, Ukrayna işgali kontrolünü tamamen Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Eski KGB yetkilisi Nikolay Platonoviç Patruşev'e verecek. Ukrayna işgalinin strateji mimarı olarak görülen Patruşev, Putin'i Kiev Neo-Naziler ile işbirliği yaptığına ikna eden kişilerin başında geliyor.

Ayrıca Putin'in, nisan ayının ikinci yarısında ameliyat olması gerekirken ameliyatı geciktirdiği de öne sürüldü.

AYİN SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayin sırasında, şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında durmakta zorlanan Putin'in sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem olmuştu. İngiliz basını, Putin'in 'gergin' göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşımıştı. Bu görüntülerin ardından Parkinson hastalığı iddiaları yeniden gündeme gelmişti.