Putin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardı - Haberler

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Putin işi yokuşa sürüyor! Ukrayna ile barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıkardı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıktı. Putin Kırım'ın Rus toprağı sayılması, Ukrayna'nın anti-nazilileştirilmesi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması şartlarına; Donbass'tan vazgeçilmesini ve ülkedeki Rusça kullanımının koruma altına alınmasını ekledi.

24 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir yandan da dünya liderlerinin araya girmesiyle iki taraf arasında ortak yol bulmaya çalışılıyor. Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakere masasına oturup karşılıklı olarak birbirlerine barış için şartlarını sunuyor.

Dünya, Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını beklerken Rus lider Putin, barış için masaya sürdüğü şartlarını 3'ten 5'e çıkarttı. Putin, daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti.

Edinilen bilgiye göre Putin'in savaşın durması için Ukrayna'ya sunduğu 5 şart şunlar:

  • Kırım, Rus toprağı olarak kabul edilecek.
  • Ukrayna Donbass'tan vazgeçecek.
  • Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak.
  • Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak.
  • Ukrayna ordusunda Nazi düşüncesinden arındırılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı Devlet Başkanı Zelenski'nin olası görüşmesi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Bunu yorumlamaya kesinlikle hazır değilim. Sadece şunu söyleyeyim; tarafların görüşmesini konuşmadan önce müzakere heyetlerinin anlaşma metnini hazırlaması ve üzerinde mutabakat sağlaması, sonra bizim tekliflerimizle ilgili anlaşma metninin dışişleri bakanları tarafından imzalanması, hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bunun ardından devlet başkanları zirvesini konuşmanın bir anlamı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hops Dediks:

Putin kaşınıyor.

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muro:

kasiyabilen varsa buyursun

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