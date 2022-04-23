Putin'in sakladığı dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıktı, anında sildiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta neredeyse tam 2 ay olmak üzere. Henüz istediği başarıyı elde edemediği konuşulan Rusya Devlet Başkanı Putin'in ordusunun Mariupol'u ele geçirdiği iddiası, bölgeyi yeniden hareketlendirdi.

UKRAYNA'NIN DİRENİŞİ TAKDİR EDİLDİ

Savaşta geri kalan 2 aylık süre zarfında Ukrayna tarafının gösterdiği direniş, tüm dünyanın takdirini topladı. Ukrayna'nın savaşın başından bu yana Rus tanklarını havadan vurduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı.

BİNLERCE TANK İMHA EDİLDİ

Ukrayna, savaşın başından bu yana binlerce tankı imha etti. Rus ordusunun teçhizat bakımından büyük kayıp verdiği konuşulurken, bu tanklarla ilgili çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

TANK MEZARLIĞI OLUŞTURMUŞLAR

'İşgal' ve 'savaş' gibi kelimelerin kullanımının yasak olduğu Rusya'da yine büyük bir sızıntı meydana geldi. Bu sızıntıda Rus tanklarına ait görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde Ukrayna tarafından vurulan tankların Harkov ve Sumi'nin karşısındaki boş arazide sıralandığı görüldü.

KREMLİN'E YAKIN BASIN ORGANI YAZDI

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Readovka'nın yazdıkları da şok etkisi yarattı. Readovka haberinde, Ukrayna'da 13 bin 414 Rus askerinin öldürüldüğünü ve 7 bininin de kayıp olduğunu duyurdu.

"MOSKVA'DA 116 DENİZCİ ÖLDÜ"

Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük bilgilendirme toplantısından alınan verilere dayandırılan haberde ayrıca Ukrayna'nın batırdığı Moskva savaş gemisinde 116 denizcinin öldüğü, 100'den fazlasının da kayıp olduğu aktarıldı. Readovka'nın daha sonra bu haberi silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

MARİUPOL'DE TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Mariupol'de de toplu mezar ortaya çıktı. Toplu mezarın 85 metre uzunluğunda olduğu tespit edilirken, Mariupol Belediye Başkan Danışmanı Petro Andryushchenko, toplu mezardaki cansız bedenlerin, öldürülen Mariupol sakinleri olduğunu söyledi.