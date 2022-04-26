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Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi

Haberler.com - Uğur Birdal - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu karşılarken elinin titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Moskova'da kayda geçen görüntüler Putin'in önemli bir hastalığa yakalandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaklaşık 2 ay önce Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşme öncesindeki hareketleri, Putin'in önemli sağlık sorunları yaşadığına dair spekülasyonları artırdı.

Putin'in 18 Şubat'ta ağırladığı Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede ellerinin kontrolsüz bir şekilde titrediği ve otururken titreyen elleri ile koltuğu sıkı bir şekilde tutuğu anlara ait video ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler daha önce hakkında ciddi hastalık belirtileri gösterdiği iddiaları ortaya atılan Putin'in önemli bir hastalığa yakalanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi

Ortaya çıkan videoda, Putin'inin ayakta misafiri ile tokalaşmak için hazırlandığı sırada sağ elinin kontrolsüz bir şekilde titrediği Putin'in bunu gizlemek vücuduna yapıştırdığı ve konuğuna doğru yürürken sendelediği görülüyor. Huzursuz olduğu görünen Putin, sandalyede oturduğu sırada sürekli ayaklarını yere vurup titreyen eli ile koltuğu sıkı bir şekilde tuttuğu görülüyor.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdiPutin, Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede sürekli masadan destek aldı

Daha önce Savunma bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede koltukta sürekli yamuk durması ve dengesini sağlamak için masaya tutunması hakkında kanser olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Putin'in ortaya çıkan yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdiPutin'in ayin sırasında ayakta durmakta zorlandığı ve sallandığı da görüldü.

69 yaşındaki Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında durmakta zorlanırken, sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem oldu. İngiliz basını, Putin'in 'gergin' göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşıdı.

Haberler.com / Uğur Birdal - Dünya

Rusya, Putin, Dünya, Haberler

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