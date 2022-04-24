Putin'in başlattığı işgal Ukrayna ile sınırlı kalmayacak! Rus komutan sinyali verdi, bir sonraki hedef Moldova
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Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde büyük yankı uyandıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna sınırlarıyla kalmayacağı ve bir sonraki aşamada Moldova'yı işgal planı yaptığı öne sürüldü. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev de, ezilen Rusları korumanın tek yolunun Moldova'daki özerk bölge Transdinyester'e girmek olduğunu dile getirerek Moldova'ya operasyon sinyali verdi.
Rusya, 24 Şubat 2022 sabahında bir takım iddiaları ortaya atarak Ukrayna'ya işgal girişimi başlattı. Savaşın başlamasından bu yana tam 2 ay geride kalırken, Rusya tarafı başta "Ukrayna'nın silahsızlanması ve neo-nazizmden arındırılması" konusundaki görüşlerinden geri adım atmadı.
Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Mariupol'u işgal ettiğini duyurması, savaşta yeni bir boyut yaşanmasına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mariupol'un alınmasını büyük bir takdirle karşıladığı ve zaferin devam etmesi yönünde emir verdiği belirtildi.
Ancak Putin'in bununla da sınırlı kalmayacağı ve son dönemde Ruslara baskı uyguladığı öne sürülen Moldova için de bir işgal planı hazırladığı iddia edildi. NewsAU'nun haberine göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarmanın tek yolu Transdinyester'e girmektir" dedi.
Transdinyester, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moskova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği Moldova'nın küçük bir bölgesi. Bu bölge Rusça konuşanların yaşadığı ve 2014'te Kiev'den ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerine benzemesi nedeniyle de önem taşıyor.
Moldova tarafı, Rusça konuşanlara baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddetse de Rusya, bunun tam tersi bir görüş bildiriyor. Rusya'ya göre Moldova'da Rusça konuşanlara yönelik büyük bir baskı var.
Moldova Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, "Biz Rusya tarafından bu yönde yapılan açıklamaları asılsız görüyoruz. Rusya'nın bu açıklamaları, bizim uluslararası arenada tanınmış ulusal egemenlik ve bağımsızlığımıza saygı duyan tutumla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.