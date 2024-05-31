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Putin'in nükleer sığınak olarak kullandığı dağ sarayı gizemli bir yangınla kül oldu

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Rusya lideri Vladimir Putin'in geniş bir nükleer sığınağa ev sahipliği yaptığı iddia edilen Altay Dağları'ndaki dağ sarayının bir kısmı gizemli bir yangın sonucu yok oldu. Yangının nedeni bilinmiyor ve yetkililer konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Yangın, Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya'daki kilit tesislerde yaşanan sabotaj yangınlarının ardından geldi. Sarayın resmi olarak Gazprom'a ait olduğu bilinse de, Putin'e ait lüks saraylardan biri olduğu düşünülüyor.

Putin'in geniş bir nükleer sığınağa ev sahipliği yaptığı söylenen dağ sarayının bir kısmı gizemli bir yangınla kül oldu.

Yangın, Putin'in eski İtalyan başbakanı Silvio Berlusconi'yi ağırladığı Altay Dağları'ndaki bir binayı yıktı. Gizli saklanma yerinde ayrıca geyik boynuzlarından kan çıkarma tesisi bulunuyor.

Uzaktaki yerleşkenin binalarından biri yangında yok oldu. Görüntüler, yangının saray arazisindeki binayı tamamen sardığını gösteriyor. Saray resmi olarak Gazprom'a ait olsa da, Putin'e ait lüks saraylardan biri olduğu düşünülüyor.

Ana konutun ne kadar zarar gördüğü belirsiz. Yangının nedeni bilinmiyor, ancak bu olay Putin'in Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı nedeniyle Rusya'daki kilit tesislerde yaşanan sabotaj yangınlarının ardından geldi.

Yangın, blogger Amyr Aitashev ve aktivist Aruna Arna tarafından ortaya çıkarıldı. Yetkililer yangın hakkında yorum yapmayı reddetti.

Muhalif araştırmacılar, Altay Cumhuriyeti'ndeki bu geniş mülkün Putin ile bağlantılı olduğuna emin. Ruslar, buranın devletin üst düzey yetkililerinin dinlenmesi için özel koruma altındaki bir tesis olduğunu söylüyor.

Raporlara göre, nükleer savaş durumunda Putin ve ailesi için yüksek teknolojiye sahip bir sığınak inşa edildi. Saray, Altay Cumhuriyeti'nin Ongudaysky bölgesinde bulunuyor.

Gözlemciler, dağ saklanma yerinin çevresinde birçok havalandırma noktası ve ultra modern bir trafo merkezine bağlı yüksek gerilim hattı olduğunu belirtti. İnşaat sırasında geniş Alman tünel kazıcılarının bölgede olduğu bildirildi.

Saklanma yerinde ayrıca geyiklerin boynuzlarının kesildiği ve Putin ile yandaşlarının kan banyosu yaptığı bir geyik çiftliği bulunuyor. Bu antik uygulamanın erkek gücünü artırdığına ve yaşlanmayı yavaşlattığına inanılıyor, ancak tıbbi olarak kanıtlanmış değil.

Yangın, Ukrayna'nın Amerikan silahlarını kullanarak Rusya topraklarına saldırmasına onay verilmesinden saatler sonra geldi. Bu değişiklik, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrine saldırıları sırasında gerçekleşti. Biden'ın kararı, ABD silahlarının Ukrayna tarafından karşı ateş için kullanılmasına olanak tanıyor ve bu durum Vladimir Putin'i daha da kızdırabilir.

Putin'in nükleer sığınak olarak kullandığı dağ sarayı gizemli bir yangınla kül oldu

Putin'in nükleer sığınak olarak kullandığı dağ sarayı gizemli bir yangınla kül oldu

Putin'in nükleer sığınak olarak kullandığı dağ sarayı gizemli bir yangınla kül oldu

Putin'in nükleer sığınak olarak kullandığı dağ sarayı gizemli bir yangınla kül oldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Vladimir Putin Gazprom Ukrayna Saray Rusya Savaş ve Çatışma Güvenlik Politika Dünya Haberler

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