Putin'in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar

Putin'in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Nicolas Maduro'nun alıkonulmasıyla sonuçlanan operasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021 yılında yaptığı bir konuşmayı yeniden gündeme getirdi. Putin, Batılı güçlerin ve özellikle ABD'nin uluslararası hukuku bir kenara iterek keyfi müdahalelerde bulunduğunu söylemiş ve yaşananları sert bir dille eleştirmişti. ABD'nin Venezuela operasyonu sonrası, sosyal medya kullanıcıları Putin'in bu sözlerini yeniden paylaşmaya başladı.

  • ABD, 3 Ocak 2026'da Venezuela'ya 'Mutlak Kararlılık Operasyonu' adıyla bir askeri müdahale düzenledi ve Nicolas Maduro'yu alıkoydu.
  • Vladimir Putin, 2021'deki bir konuşmasında ABD'nin Yugoslavya, Irak ve Suriye'ye uluslararası hukuku ihlal ederek müdahale ettiğini belirtti.
  • ABD'nin Venezuela operasyonu, Birleşmiş Milletler onayı olmadan, narko-terörizm iddialarına dayanarak gerçekleştirildi.

ABD'nin 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela'ya düzenlediği ve Nicolas Maduro'nun alıkonulmasıyla sonuçlanan "Mutlak Kararlılık Operasyonu", küresel çapta bir hukuk tartışmasını tetikledi. Bu süreçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021 yılında Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı tarihi konuşma, bugün yaşananları "noktası virgülüne tahmin eden" bir metin olarak yeniden dünya gündemine oturdu.

TARİHİ KONUŞMA YENİDEN VİRAL OLDU

2021 yılının sonlarında Rus askeri kurmaylarına seslenen Putin, Batılı güçlerin ve özellikle ABD'nin uluslararası hukuku bir kenara iterek "keyfi" müdahalelerde bulunduğunu söylemiş ve yaşananları sert bir dille eleştirmişti. Putin o gün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yugoslavya'yı bombaladılar. Hangi gerekçeyle? BM Güvenlik Konseyi yaptırımları mı vardı? Yugoslavya nerede, ABD nerede? Ülkeyi yok ettiler. Evet, orada bir iç çatışma vardı, kendi sorunları vardı. Ama bir Avrupa başkentine saldırı düzenleme hakkını kim verdi? Hiç kimse!

Öylece karar verdiler. Uyduları da arkadan gelip onları destekledi. İşte uluslararası hukuk bu kadar.

"IRAK'A HANGİ GEREKÇEYLE GİRDİLER? "

Peki Irak'a hangi gerekçeyle girdiler? Irak'ta kitle imha silahlarının geliştirilmesi gerekçesiyle. Girdiler, ülkeyi yerle bir ettiler. Uluslararası terörizm merkezi yarattılar. Sonra da yanıldıklarını söylediler. Ardından 'İstihbarat bizi yanılttı' dediler. Vay canına! Ülkeyi mahvettiler. 'İstihbarat yanılmış', hepsi bu. Bütün açıklama bu. Meğer orada hiçbir kitle imha silahı yokmuş. Aksine, bir zamanlar olanlar usulüne uygun şekilde imha edilmiş.

Peki Suriye'ye nasıl girdiler? BM Güvenlik Konseyi yaptırımları mı vardı? Hayır! Canları ne isterse onu yapıyorlar!"

2026 VENEZUELA MÜDAHALESİ SONRASI PAYLAŞIM REKORU

ABD'nin 150 uçak ve Delta Force birlikleriyle Karakas'a düzenlediği operasyon sonrası, sosyal medya kullanıcıları Putin'in bu sözlerini Venezuela görüntüleriyle birleştirerek paylaşmaya başladı.

Putin'in 2021'de işaret ettiği "gerekçesiz müdahale" eleştirisi, Washington'un Venezuela operasyonunu Birleşmiş Milletler (BM) onayı olmadan, tamamen kendi ulusal yargı yetkisini (narko-terörizm iddiaları) öne sürerek gerçekleştirmesiyle yeniden alevlendi.

Uluslararası basın, ABD'nin bu hamlesini "dış politikanın Putinleşmesi" olarak yorumlarken; Rus yanlısı hesaplar, "Putin yıllar önce bu kuralsızlığın herkesin kapısını çalacağını söylemişti" diyerek videoyu dünya listelerine taşıdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
