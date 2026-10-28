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Putin ile Pezeşkiyan Moskova'da buluştu, ticaret hacmi ilk 8 ayda yüzde 10,4 arttı

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Putin ile Pezeşkiyan Moskova'da buluştu, ticaret hacmi ilk 8 ayda yüzde 10,4 arttı
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Moskova'daki GECF 8'inci Zirvesi'nde bir araya geldi. Putin, ticaret hacminin 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 10,4 arttığını, Pezeşkiyan ise bölgesel sorunların ABD olmadan çözülebileceğini söyledi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) 8'inci Zirvesi marjında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve kapsamında gerçekleşen ikili görüşmede, İran ile bölgesel durum hakkında baş başa değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, bölgedeki gelişmelerin komşu ve yakın ortak olarak kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Ortak projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Putin, Rusya ile İran arasındaki ticaret hacminin 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 10,4 arttığını dile getirdi. Buşehr Nükleer Güç Santrali inşaatının sürdüğünü aktaran Putin, Rus üniversitelerinde öğrenim gören İranlı öğrenci sayısının 10 bine yaklaştığını ve ikili kültürel bağların güçlendiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya'nın siyasi ve ekonomik konulardaki desteğinden dolayı teşekkür ederek, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin ardından çok kutuplu bir dünya düzeninin gerekliliğinin netleştiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Bölgemizde yaşadığımız tüm sorunlar üzerinde çalışabileceğimize ve bölgesel meseleleri ABD olmadan çözebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Bölgede Amerikan yardımına bel bağlamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki medya ve kültür alanındaki adımlara da değinen Pezeşkiyan, Rus devlet yayın kuruluşu VGTRK'nin Tahran'da haber bürosu açmasına ilişkin gerekli talimatları verdiğini ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, Tahran'da düzenlenecek Rus Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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