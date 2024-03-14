Putin, halkı sandık başına çağırarak Donbas'ta da oy kullanılacağını duyurdu

Rusya Federasyonu'nda yarın itibariyle başlayacak ve 3 gün sürecek 8'inci Genel Seçimlerde yeni devlet başkanı seçilecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimler öncesinde halka seslendi.

Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde gücün tek kaynağının halk olduğunu vurgulamak isterim. Bu önemli yasal hüküm Anayasa'da yer almaktadır. Bu, Anavatan'ın geleceğini yalnızca siz Rusya vatandaşlarının belirleyeceği anlamına gelir. Sadece oyunuzu vermekle kalmayacak, aynı zamanda iradenizi, arzularınızı ve Rusya'nın geleceğine olan kişisel katılımınızı da kesin bir şekilde beyan edeceksiniz, çünkü seçim geleceğe atılmış bir adımdır.

ASKERLER DE OY KULLANACAK

Size karşı açık konuşayım; bugün seçime katılmak vatanseverliğin bir göstergesidir. Bunu, en zor koşullar altında Rusya ile birleşme referandumlarında oy kullanan ve şimdi de seçimlerini yapacak olan Donbas ve Novorossiya sakinleri çok iyi anlıyor. Cephedeki askerlerimiz de oylarını kullanacaklardır. Cesaret ve kahramanlık göstererek Anavatanımızı savunuyorlar ve hepimize örnek olmak için seçimlere katılıyorlar.

"LÜTFEN SANDIK BAŞINA GELİN"

Rusya'nın çok etnikli halkı olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Ülkemiz için endişeleniyor ve kaygılanıyoruz. Gelişmesini, güçlü, özgür ve müreffeh olmasını istiyoruz. Yaşam standardının ve yaşam kalitesinin yükselmesini istiyoruz. Ve öyle de olacak. Her şeyi tam da istediğimiz gibi yapacağız. Bu nedenle, lütfen sandık başına gelin ve yurttaşlık ve vatanseverlik duruşunuzu netleştirin, seçtiğiniz adaya ve sevgili Rusya'mızın müreffeh geleceği için oy verin."

4 ADAY YARIŞACAK

Öte yandan; seçimde, devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 aday yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçim yarışına katılacak. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini alacak.