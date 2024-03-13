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Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız, tehdit oluşursa nükleer kullanırız

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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Rus devletinin varoluşunu tehdit eden bir unsur olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğunu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi. Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Vladimir Putin Finlandiya İsveç Rusya Nato Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Oytun Ulu:

Adam haklı, şeytan Amerika kadar dünyada askeri üssü bulunan bir ülke yok!…

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AYHAN BAYRAK:

Aynen öyle valla çok haklı

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albatros :

1991 yılında dağılan rusyanın, yapılan anlaşmada tek şartı vardı. sınırında kendisine tehdit olabilecek bir nato ülkesinin olmaması. ama amerika, yıllarca bu şarta uymadı. askeri gücü gibi kurduğu ve ülkeleri işgal etmek için kullandığı nato ile rusyanın sınırına dayandıkça dayandı. adam haklı kardeşim...

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