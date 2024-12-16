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Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü

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Rusya, Ukrayna ile kanlı çatışmalarına devam ederken, bölgede çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin öldüğü öne sürüldü. Yaşanan kazanın dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KUZEY KORELİLER HEDEFİ ŞAŞIRDI

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan (DIU) flaş bir iddia geldi. DIU'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

ÇEÇEN VE KUZEY KORE BİRLİKLERİ RUSYA'NIN YANINDA SAVAŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna'ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore'nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİbrahim İslam:

ülkeleri yönetecek liderlerin üniversiteli olma zorunluluğu kaldırılmalıdır ilk okul mezunları da ülkelerde lider olma imkanları olmalıdır boylece Cübbeli Ahmet Hoca gibi Dini cemaat manevi liderlerinin de ulkeyi yönetme hakları olsun cunku okumuş insanların gözü doymuyor hep daha fazlasını istiyorlar bu isteklerini elde etmek için de başka ülkeleri işgal ediyor cokuyorlar netanyahu esat putin hepsi okumuş üniversite mezunları Demek ki okumakla adam olunmuyor Yunus Emre nin dediği gibi sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Kim Yong un yaktı çıranızı

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Haber YorumlarıVEFA:

Atalarımız ne güzel demiş: "El tikiyle gerdeğe girilmez" diye. Aldın mı şimdi babayı, işgalci Rusya!!!

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Haber YorumlarıPerwer:

Kim yaptı

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Haber YorumlarıAslan:

Dost ateşi değil o akıllı ol ateşi.Çeçen konutan Aladdinov koreli askerelere dinsiz imansız demişti.

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Haber YorumlarıSelman:

bk yoluna gitti çeçen gardaşlarımız.

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