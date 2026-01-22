Haberler

Putin'den Trump'ın "Barış Kurulu" girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği "Barış Kurulu"na Rusya'nın mali katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, daimi üyelik için öngörülen 1 milyar dolarlık ödemenin ABD'de dondurulmuş Rus varlıklarından karşılanmasını teklif etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "Barış Kurulu" girişimine Moskova'nın katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Putin, daimi üyelik için gerekli olan 1 milyar dolarlık katkının, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından karşılanabileceğini söyledi.

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Russia Today'in haberine göre Putin, Çarşamba günü Rusya Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Moskova'nın henüz kurulun çalışmalarına katılıp katılmama kararı vermeden önce bile finansal katkı sağlayabileceğini söyledi. Rus lider, "Rusya, şu aşamada bile bu yapıya 1 milyar dolar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI GÜNDEMDE

Putin, söz konusu meblağın, "önceki ABD yönetimi tarafından dondurulan Rus varlıklarından" alınabileceğini belirtti ve Moskova'nın, uluslararası istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI GEÇİŞ MEKANİZMASI

Trump'ın önerdiği "Barış Kurulu" girişimi, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze'de geçiş dönemini yönetmek amacıyla uluslararası bir konsey kurulmasını öngörüyor. Bu yapının, finansman, güvenlik ve siyasi koordinasyonu üstlenmesi ve Filistinli teknokrat bir yönetimle birlikte çalışması planlanıyor. Trump, bu fikri geçtiğimiz yıl ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından gündeme getirmişti.

"FİLİSTİN HALKIYLA ÖZEL İLİŞKİLER" VURGUSU

Putin, konuşmasında Rusya'nın Filistin halkıyla sahip olduğu özel ilişkilere dikkat çekerek, bu durumun Barış Kurulu'na olası katkının gerekçelerinden biri olduğunu ifade etti.

Trump'ın Barış Kurulu için düzinelerce ülkeyi davet ettiği belirtilirken, Macaristan, Fas, Vietnam, Kazakistan ve Arjantin daveti kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

ÇİN DAVETİ DOĞRULADI

Salı günü Çin de söz konusu girişime davet edildiğini doğruladı. Ancak Pekin yönetimi, kurulda yer alıp almayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklamadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, Moskova'nın teklife ilişkin ayrıntıları incelediğini ve "tüm nüansların netleştirilmesi" için Washington ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim

Suriye'de YPG yenilince, Barzani soluğu Papa'nın yanında aldı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Kaybolan helikopterin enkazı hiç beklenmedik bir yerde çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda

Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an

Taraftarlar ikiye bölündü! Galatasaray'ı 90+4'te yıkan an
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı