Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Ukrayan ile Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik ABD öncülüğündeki görüşmeler sürerken, ateşkes umudu da arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kursk'taki Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına yönelik çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanıt verdi.

PUTİN'DEN TRUMP'A YANIT

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz." diye konuştu.

"SİLAHLARINI BIRAKIRLARSA HAYATLARI GARANTİ ALTINA ALINACAKTIR"

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti: "Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler."

Putin, Ukrayna yönetimine de çağrıda bulunarak "ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

TRUMP'LA PUTİN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Trump görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Putin ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var. Binlerce Ukrayna askeri Rus ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda.

"PUTİN'DEN UKRAYNALILARIN HAYATLARINI BAĞIŞLAMASINI İSTEDİM"

Başkan Putin'den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Ukraynalı askerlerin kurtarılamaması, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte korkunç bir katliama yol açacak."