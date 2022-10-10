Putin'den bomba iddia: Ukrayna, Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştı

Rusya sabahın erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. Dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişken Rus lider Putin, Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" dedi. Putin ayrıca Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştığını söyledi.

Aylardır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında sular durulmuyor. Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü bombalamasına Rusya cephesi, Kiev'i bombalayarak yanıt verdi. Ukrayna lideri Zelenski ölü ve yaralılarının olduğunu belirterek, "Rusya insanları uykusunda öldürüyor. Bizi yeryüzünden silmek istiyorlar" dedi.

"DEVAM EDİLİRSE CEVABIMIZ DAHA DA SERT OLACAK"

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve birkaç şehrinde peş peşe patlamaların yaşanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu. Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" ifadelerini kullandı.

SES GETİRECEK İDDİA

Geçtiğimiz günlerde Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir iddia daha geldi. Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı uçurmaya çalıştığını söyledi.

Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, "Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor." dedi.