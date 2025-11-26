Haberler

Putin, ABD'nin Ukrayna Konusundaki Anlayışını Değerlendirdi

Putin, ABD'nin Ukrayna Konusundaki Anlayışını Değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da Belarus lideri Lukaşenko ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki çatışmaların çözümü için Belarus'un çabalarına teşekkür eden Putin, ABD'nin konunun karmaşıklığını anladığını değerlendirdi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Ukrayna konusunun 'karmaşık bir konu' olduğunu anladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması için Lukaşenko'ya gösterdiği çaba için teşekkür eden Putin, "İlk günlerden itibaren Belarus'un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız, sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere tekrar ev sahipliği yapabileceklerini belirterek, "Müzakereleri Minsk'te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız" diye konuştu.

Ukrayna konusunun 'karmaşık' olduğunu kaydeden Lukaşenko, ABD'nin de bunu anlamasını umduğunu söyledi. Putin ise "Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.